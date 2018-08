O município de Peritiba comemora 55 anos de emancipação político-administrativa no dia 15 de agosto. Durante todo o mês serão realizadas atividades alusivas ao aniversário.

A abertura das festividades aconteceu no dia 1º de agosto, com a celebração de parcerias entre o Poder Público e o CDL-Peritiba e palestra com Adalberto Siqueira.

O almoço vocacional no Salão Paroquial aconteceu no dia 05 e a confraternização dos Idosos está marcada para o dia 08, a partir das 10h. No dia 12 ocorre a Festa Anual da Capela de Linha Maria Goretti, a partir das 10h, com animação de Os Montanari e nos dias 15, 17, 23 e 24 acontece a Feira de Artesanato, no Salão Paroquial.

No dia 15 haverá a comemoração do aniversário do município, iniciando com momento religioso nas Igrejas às 9h30min. Em seguida serão realizadas as homenagens aos 55 anos de emancipação político-administrativa. Ainda pela manhã acontece ato inaugural da pavimentação asfáltica das ruas Prefeito Raymundo Acapitus Ely, Leopoldo João Ely, Pedro Schardong, Servidão das Hortênsias e Atílio Simon; da construção de pavilhões, da regularização do Loteamento Sol Nascente e ampliação do Centro de Convivência dos Idosos. Ao meio-dia será servido o almoço no Salão Paroquial, organizado pela COPAFAPER e à tarde será realizado o 5º Festival da Canção Peritibense, também no salão Paroquial.

Seguindo o cronograma, no dia 17 acontece o evento da agricultura e entrega dos certificados de alistamento militar, no Salão Paroquial. A Cavalgada será no dia 19, a partir das 8h e no dia 22 ocorre o 1º Encontro da Pessoa com deficiência do Município de Peritiba, no CRAS, a partir das 9h30min. Os peritibenses também vão poder conferir a Feira do Livro, das 8h às 20h, nos dias 23 e 24, na Biblioteca Municipal.

Os eventos continuam no dia 24, com o Seminário da Cultura e do Turismo, a partir das 19h30min, que vai contar com shows e apresentações artísticas, na Diretoria de Cultura. A festa anual em Barra do Luciano ocorre no dia 26 e a programação encerra no dia 01 de setembro, com a concentração cívica, corrida rústica, maratoninha e passeio ciclístico, a partir das 9h.

Algumas das festividades serão organizadas pelo Poder Público e as demais por entidades do município