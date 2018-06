A Polícia Civil de Concórdia apreendeu na tarde desta terça-feira, dia 12, o adolescente de 17 anos, acusado de participação no assassinato de Andréia de Oliveira. A ação, comandada pela delegada Ediana Grenzel Person, foi feita pela Delegacia da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Concórdia, DPCAMI. O adolescente foi conduzido para o Casep. Irmã da vítima, também acusada pelo crime, ocorrido em abril, permanece presa preventivamente.



Andréia de Oliveira foi achada morta às margens da BR 153, na noite do dia 20 de abril. O corpo estava jogado nas proximidades da empresa Vanderlei Materiais de Construção. Ela estava desaparecida desde o dia 18 de abril, quando foi vista pela última vez, indo jogar bola com as amigas.



Um terceiro suspeito, cunhado de Andréia de Oliveira, teve o arquivamento parcial da investigação arquivado no fim do mês passado. Conforme o Ministério Público, não ha provas de que ele teria participado do crime. Porém, ele foi denunciado pelo crime de corrupção de testemunha, pois, conforme o MP, ficou comprovado que ele teria oferecido dinheiro para uma pessoa, a fim de que testemunhasse falsamente que estavam juntos no horário do crime.



(Com informações do repórter André Krüger)