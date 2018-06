Competição encerrou no fim de semana, em Jaraguá do Sul.

Saldo de oito medalhas para Concórdia no Estadual de Atletismo

A pista sintética do município de Jaraguá do Sul foi palco do Campeonato Estadual CAIXA de Atletismo. O saldo da participação dos atletas da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC) foi de cinco medalhas de Ouro, duas de Bronze e uma de Prata.

Os medalhistas foram:

- Matheus Jordão Sabadin Presotto, Bronze, 3mil metros com obstáculos;

- Fabricia Stedille, Ouro, 3 mil metros com obstáculos, Ouro, 3 mil metros rasos;

- Wesley Lohamnn, Bronze, lançamento do disco;

- Bruno Sartori, Prata, salto em distância;

- Wesley Lohamann, Ouro, arremesso de peso;

- Robson Chagas, Ouro, 10 mil metros e Ouro nos 10 mil metros;

(Fonte: Ascomn/Prefeitura de Concórdia)