A manhã de domingo com chuva e frio reuniu cerca de 10 mil participantes da 35ª maratona de Porto Alegre. A largada foi no Shopping Barra Sul, no bairro Cristal, Zona Sul da capital gaúcha. A atleta da Fundação Municipal de Esportes (FMEC), Janete Tedesco, chegou na quarta colocação geral. A prova teve a vitória da queniana Caroline Kimosop com tempo de 2h51min22

Feminino



1-Caroline Kimosop - Quênia - Luasa Sports Caixa - 2:51:22

2-Joziane da Silva Cardozo - IPEC - PR - 2:51:41

3-Zenaide Vieira - Zenaide Vieira Assessoria - 2:53:51

4-Janete Tedesco - FMEC-SC - 2:57:54

5-Antonia Keyla Barros - Montevérgine - 3:00:31

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia).