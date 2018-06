O vereador Beto Gonçalves, do PP de Seara, lançou um projeto de visitas à população. O “Gabinete Móvel”, que é um carro personalizado, está percorrendo bairros da cidade e comunidades do interior. O vereador anuncia onde vai estar em cada mês, e no ponto determinado, atende os moradores.

Beto comenta que a ideia é dar oportunidade para as pessoas que desejam conversar com o vereador, sem precisar ir até a Câmara. “O objetivo é aproximar ainda mais o nosso mandato da população. A gente instala o Gabinete Móvel e recebe os moradores locais para bater um papo, ouvir sugestões, reivindicações, tirar dúvidas, orientar e discutir políticas públicas para o nosso município”, detalha Gonçalves.

O vereador iniciou as atividades neste mês e já passou pelos bairros São Daniel e Vila Feliz. “O projeto está sendo bem aceito, o pessoal está gostando e tem nos visitado no Gabinete Móvel”, conta ele. “A gente recebe as demandas, avalia e leva para a Câmara, através de indicações ou direto ao Executivo. Já temos pedidos de construção de passeios públicos, iluminação para quadra esportiva, entre outros”, relata Beto.

O carro utilizado para o trabalho é próprio. O combustível e a estrutura, também são pagos com recursos do vereador e não da Câmara.

A ideia:

Beto conta que se baseou no trabalho realizado pelo vereador Lucas Neves, de Lages, que percorre os bairros com uma Kombi, desde o início do atual mandato. “Ele é colega de partido e eu acompanho sim o trabalho e os resultados dele com o Gabinete Móvel. Me inspirei nele e vejo que os resultados também serão positivos aqui”, destaca.