Trafegando no trecho de Coxilha, em direção a Tapejara, nossa reportagem deparou-se com propriedades totalmente destruídas pelo vendaval.

Um pavilhão de porte grande, utilizado para depósito de uma propriedade rural, teve o seu telhado arrancado e o silo danificado. Poucas árvores da região ficaram de pé.

Próximo à propriedade, três caminhões acabaram tombando com a força do vento. Terneiros e animais mortos também foram vistos na rodovia, arrastados pela ventania.

Um dos veículos está no meio de uma lavoura próxima à estrada, onde não se vê nenhum estrago no chão, o que traz a possibilidade do caminhão ter voado com a força dos ventos.

Segundo informações de familiares, o motorista, morador de Tapejara, está bem e recebendo atendimento médico no hospital.

(Fonte: Rádio Uirapuru)