Veículo estava estacionado em via pública.

Motocicleta furtada no Parque de Exposições nesta madrugada

Uma motocicleta foi furtada, quando estava estacionada em via pública, na madrugada desta terça-feira, dia 12, em Concórdia. O veículo estava na rua Victor Sopelsa, em frente a fábrica da Santa Terezinha, no Parque de Exposições



Conforme informações do proprietário da moto, que já fez o Boletim de Ocorrência, ele sentiu a falta do veículo quando saiu do trabalho para buscar a moto, de madrugada.



O veículo e uma Yamaha Factor, cor roxa, placas MJF 0726.