Nesta segunda-feira (11) a equipe concordiense acabou sendo derrotada por 1 a 0 pela equipe de Joaçaba, o confronto foi de muito equilíbrio e grandes chances para ambos os lados, o gol adversário foi marcado por Edimar na segunda etapa no Centro de Eventos.



Com as duas equipes buscando estar na parte de cima da tabela, o clássico foi intenso, com ambas equipes criando chances de gol e exigindo dos goleiros, a ACF esteve muito próxima do empate nos minutos finais quando fusca atuava como goleiro-linha, porém a sorte não esteve no lado concordiense e a equipe conhece a segunda derrota na competição.

A equipe já retorna aos treinos nesta quarta-feira e inicia a preparação para enfrentar a equipe de Blumenau na sexta-feira às 20h15min em Blumenau.



(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)