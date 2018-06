Assim que for definida a concorrência, a empresa terá 60 dias para iniciar as atividades

A nova empresa que vai operar o serviço de Área Azul em Concórdia poderá ser conhecida na próxima semana. Na quarta-feira, 20 de junho, vai ocorrer a habilitação dos documentos e os envelopes com as propostas financeiras estão previstos para serem abertos na quinta-feira, 21 de junho.

O diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Rudimar Vitto, comenta que várias empresas já demonstraram interesse em operar o estacionamento rotativo. “Um pessoal nos ligou e outro veio até a prefeitura para saber quais são as exigências do edital”, comenta.

A oferta mínima deve ser de R$ 10 mil por mês, sendo que a Merlos Júnior, que opera o serviço atualmente, ofereceu R$ 102 mil isso em 2016. Em fevereiro a empresa alegou dificuldades financeiras para manter a Área Azul em operação e sugeriu à administração municipal que houvesse um rompimento amigável de contrato.

Assim que for definida a licitação, a nova empresa terá prazo de dois meses para iniciar as atividades. Vitto comenta que a principal novidade será o uso do aplicativo de celular, paralelo aos cartões. “Quem usar esse aplicativo vai pagar apenas pelos minutos que ficar na vaga”, ressalta. O preço vai continuar R$ 0,75 para meia hora e R$ 1,00 para uma hora. Os usuários poderão optar pelo uso de cartão ou do aplicativo.

A nova empresa não terá obrigação de manter os funcionários da Merlos Júnior, mas a tendência é que isso aconteça. Segundo Vitto, a administração municipal vai recomendar que seja mantida a mesma equipe.