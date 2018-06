Fato ocorreu no começo da manhã desta terça-feira, dia 12. Motorista escapou com ferimentos leves.

Uma carreta, placas de Itajaí, ficou praticamente destruída em incêndio, que foi registrado no começo da manhã desta terça-feira, dia 12. O fato ocorreu na BR 153, nas proximidades do trevo de acesso a Rancho Grande.



Conforme informações levantadas pela reportagem da Rádio Aliança, o veículo levava um contâiner vazio e se dirigia para Erechim para o carregamento. O motorista, de 43 anos, conta de que estava atrás de outro caminhão quando este diminuiu a velocidade bruscamente. Para evitar uma colisão, o motorista da carreta também freou e o veículo fez um "L", parando fora da pista, após bater em um barranco.



Como o motor do cavalo mecânico continuou funcionando, isso fez com que o fogo iniciasse no motor, tomando conta de boa parte do veículo.



O motorista conseguiu escapar por uma das janelas e ficou com ferimentos leves, especialmente nos membros inferiores.