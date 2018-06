Fato foi registrado no interior de Água Doce. Vítima, que era de Irani, foi trazida para Concórdia, mas não resistiu.

As polícias Civil e Militar prenderam o suspeito de assassinar um caseiro em fazenda no interior de Água Doce. O crime ocorreu em propriedade na localidade de Rio do Mato na manhã desta segunda-feira (11).

Após ser informada pela Polícia Militar, a Polícia Civil passou a atuar no caso. Foram realizadas diligências e de informações com testemunhas, chegando-se ao suspeito dos disparos contra a vítima Antônio Bernardo de Souza, 57 anos, natural de Irani.

O suspeito, I.A, 31 anos, foi preso em flagrante. Antes de falecer no Hospital São Francisco em Concórdia a vítima informou quem foi o autor do disparo. Após a formalização do Auto de Prisão em Flagrante, o indiciado foi encaminhado ao Presídio Regional de Joaçaba.

A vítima estaria com pelo menos seis perfurações pelo corpo. A morte foi confirmada por volta das 14h30min.

(Fonte: Michel Teixeira Notícias)