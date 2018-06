Neste fim de semana foram realizadas as fases de grupo de seis chaves da Taça FCB, sendo quatro no masculino e duas no feminino. Com isso, a primeira competição adulta do calendário da Federação Catarinense de Basketball já conhece todos os quatro times classificados para o quadrangular final no masculino e dois do feminino, cuja a definição das outras duas vagas será entre os dias 19 e 21 de junho.



No masculino, os campeões de cada um dos quatro grupos passaram direto para o quadrangular final: Projeto Escola Basquete / FMD /Rio do Sul (Grupo A), C.D. Independente / São José (Grupo B), ACOB / SENAC / FMEC / Passarela (Grupo C) e Assoc. de Basketball Our Team - ABOT (Grupo D). A ABOT, aliás, defende o título do torneio.



No feminino, o time que defende o título também está garantido, é o C.B Chapecó que levou a melhor no Grupo A e segue como favotira ao troféu. Outro forte candidato é o Colégio Salesiano / ABI /FMEL (Grupo B) que também garantiu classificação nesse fim de semana. O Grupo C conta com Basquete Jaraguá, ABAVI (Balneário Camboriú) e Sociedade Ginástica Joinville e será definido na próxima semana. O campeão do grupo, mais o melhor segundo colocado passam para o quadrangular final.

(Fonte: Ascom/Federação Catarinense de Basquetebol)