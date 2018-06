Equipe com aproximadamente 90 pessoas trabalhou no último sábado de manhã, recolhendo os resíduos sólidos nas residências do bairro Guilherme Reich. Ação já havia sido realizada no ano passado e tende a se repetir em 2019

Fortalecendo a Iniciativa Lixo Zero e sendo parceira na realização da Ação Ecológica, realizada anualmente pelo Grupo Escoteiros Concórdia, a Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente – Fumdema, participou do recolhimento de 2,5 toneladas de lixo eletrônico, no último sábado, 9 de junho. A ação foi realizada no bairro Guilherme Reich e a exemplo do trabalho feito no bairro Santa Cruz, no ano passado, teve muito êxito. Prova disso, foi a quantidade de resíduos sólidos, que tiveram um destino correto.



A ação foi amplamente divulgada e teve um apoio de carro de som, que anunciava a chegada dos adolescentes para o recolhimento dos eletrônicos a serem descartados. Assim, várias cargas foram recolhidas nas principais ruas do bairro. Os moradores tiveram a oportunidade de destinar corretamente os resíduos, na porta da sua casa. Muito lixo eletrônico, lâmpadas, pilhas, baterias de celular e eletrodomésticos foram encaminhados para um depósito, para posteriormente ser transportado para Tramandaí (RS), de onde é a empresa vencedora da licitação, que contratou o serviço.



A equipe do Grupo Escoteiros Concórdia avalia como muito positiva a ação, que requer o envolvimento dos jovens escoteiros. A parceria, iniciada no ano passado, tende a se repetir em 2019, já que a entidade julga muito importante este tipo de trabalho prestado a comunidade. Além desta ação, a Fumdema trabalha também nos Desafios de Coleta. Nesta semana, a ação se repetirá na sexta e no sábado, dias 15 e 16 de junho. Na sexta-feira, as equipes estarão nas comunidades de Santo Antônio e Linha São Paulo. No sábado, a comunidade urbana do município poderá levar seu lixo eletrônico na Rua Coberta, das 8h às 11h30.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)