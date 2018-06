Um casal de idosos ficou levemente ferido em uma saída de pista, seguida de capotamento, em Concórdia. O fato foi registrado na tarde desta segunda-feira, dia 11, na SC 390, na altura da comunidade de Suruvi.



No acidente, envolveu-se uma Montana, placas de Concórdia, ocupada por duas pessoas. O casal ficou com algumas escoriações e estava fora do veículo, quando o Corpo de Bombeiros foi chamado para prestar atendimento.



Ambos foram levados para o Hospital São Francisco para avaliação médica.

(Com informações do repórter André Krüger)