A Justiça Criminal de Concórdia recebeu a denúncia do Ministério Público e tornou réus mais dois homens acusados pela prática do crime de trafico de drogas. A decisão ocorreu nesta segunda-feira, dia 11. No próximo dia 22 de junho, acontece a Audiência de Instrução e julgamento do caso, onde serão ouvidos os réus, testemunhas de acusação, e defesa do processo.



Segundo a denúncia, os acusados foram detidos pela PM na SC 390 no Distrito de Tamanduá, com 40 gramas de crack. A droga estava escondida no filtro de ar de em Gol com placas de Alto Bela Vista. Dois homens estavam no veículo, um de 32 e outro de 33 anos.



A droga seria possivelmente comercializada no município.



Os policias receberam uma denuncia anônima informando que a droga viria do Rio Grande do Sul para Concórdia neste veículo.



Um dos acusados está recolhido no Presídio Regional de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).