A terceira fase do Estadual LCF Sub-08 teve início neste final e semana. Jogos aconteceram em Concórdia e Chapecó.

Pela chave E em Concórdia, a equipe da CME Taió fez 100% de aproveitamento e largou na frente no turno da fase. A equipe da ACF Concórdia ficou com a segunda colocação somando seis pontos. Já na terceira posição ficou o Mondaí Futsal com três pontos. O Expressivo Futsal não pontuou.



Pela chave F, a rodada aconteceu na cidade de Chapecó no ginásio do Colégio Marista.



A equipe do Bugre do Oeste também fez 100% de aproveitamento vencendo todos os seus confrontos. A equipe da Apach/CRC ficou com a segunda colocação com quatro pontos, seguido pelo Marista com dois. A equipe do C5 Futsal AABB somou um ponto.



A rodada de volta acontece em Taió e São Miguel do Oeste no próximo dia 30/06. Os dois primeiros de cada chave se garantem no quadrangular final.



(Fonte: Assessoria de Imprensa LCF)