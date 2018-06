A rodada do final de semana do Estadual da Liga Catarinense marcou os classificados para as quartas-de-finais do Estadual LCF – Taça Econcreto Estruturas.



Seis jogos marcaram a rodada que teve início em Saudades com a equipe da ADAF Saudades batendo o Fraiburgo Futsal pelo placara de 10 a 5. Como já havia vencido o primeiro jogo, a equipe saudadense garantiu classificação sem a necessidade da prorrogação.



Em Pinhalzinho, também não tivemos a necessidade da prorrogação. No primeiro jogo, Pinhalense e Cruzeiro empataram em 2 a 2. Assim, o Pinhalense bateu o Cruzeiro pelo placar de 4 a 1 e se garantiu na próxima fase.

Em Lages, o Lages Futsal recebeu a equipe do Seara Futsal e mais uma vez saiu vencedor. Na primeira partida venceu por 3 a 1. Agora, em casa, venceu por 7 a 0 e garantiu classificação a próxima fase do Estadual.



Em Maravilha, o Maravilha Futsal recebeu a equipe do ADC/Curitibanos. Precisando vencer no tempo normal para avançar ás quartas-de-finais, o Maravilha ficou apenas no empate com o Curitibanos em 3 a 3 e assim se despede do turno. A equipe do ADC/Curitibanos avança a próxima fase.



Em Catanduvas, o Catanduvas Futsal recebeu a equipe da AAPF Palmitos e saiu com a vaga. Depois de perder em Palmitos, a equipe de Catanduvas necessitava vencer para levar a partida para a prorrogação. E foi o que aconteceu. No tempo normal bateu o Palmitos pelo placar de 5 a 4. No tempo extra o Catanduvas venceu por 3 a 0 e ficou com a vaga a próxima fase.



Fechando a rodada de classificação dos play-offs, o Guarany foi até Capinzal para encarar o AGN e com a missão de vencer para se garantir a próxima fase. Após o empate em 0 a 0 na primeira partida, quem vencesse levaria a vaga. E foi o que aconteceu! Em Capinzal, o Guarany bateu o AGN Capinzal pelo placar de 3 a 2 e assim se garantiu a próxima fase da competição.



Confira como ficaram os confrontos:



16/06

Arsenal x Lages Futsal – Dionísio Cerqueira

20/06

Piratuba x Pinhalense

Catanduvas Futsal x ADAF Saudades

Guarany Futsal x ADC/Curitibanos

Jogos de volta acontecem no dia 23 de junho com o mando de quadra invertido.



(Fonte: Assessoria de Imprensa LCF)