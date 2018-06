Vítima, que era de Irani, foi alvejada no interior de Água Doce.

Morreu no começo da tarde desta segunda-feira, dia 11, o homem que foi alvejado por disparo de arma de fogo, no interior de Água Doce. A vítima, identificada pelas iniciais A.B.S, de aproximadamente 58 anos, estava internada no Hospital São Francisco.



Ele deu entrada na unidade hospitalar no fim da manhã desta segunda-feira, dia 11. Conforme informações já divulgadas pela Rádio Aliança, a vítima apresentava aproximadamente seis perfurações de tiro entre ombro, pescoço e cabeça.



A.B.S trabalhava como caseiro em uma fazenda, no interior de Água Doce. Ele foi atingido, possivelmente, por uma arma de grosso calibre a uma distância que pode ser de aproximadamente 20 metros. As circunstâncias do crime ainda serão esclarecidas.



O Instituto Médico Legal foi chamado para o HSF e a Polícia Civil irá investigar o caso.

(Com informações do repórter André Krüger)