Motocicleta furtada da garagem de residência no Petrópolis

Um furto de motocicleta foi registrado na Central de Polícia Civil de Concórdia, nas últimas horas. Confore o Boletim de Ocorrência, trata-se de uma Yamaha Fazer, placa MIE 5436, de Concórdia.



Conforme o proprietário, ele deu falta do veículo na madrugada do domingo, dia 10. A moto foi levada da garagem de uma residência, na rua Pinheirais, no bairro Petrópolis.



A vítima alega que estava em uma janta e havia deixado a motocicleta na garagem. Quando saiu do local para ir para casa, já na madrugada do domingo, percebeu que a moto não estava na garagem. Não há câmeras de monitoramento no local.

(Com informações do repórter André Krüger)