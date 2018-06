Fato foi registrado no começo da manhã desta segunda-feira, dia 11.

Apenas danos materiais foram verificados em acidente de trânsito, registrado na manhã desta segunda-feira, dia 11, em Arabutã. O fato aconteceu nas proximidades da localidade conhecida como "curva do Broetto", na SC 154.



Envolveu um GM Celta, placas de Ipumirim. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Arabutã foi acionado para a ocorrência e, chegando no local, constatou que o motorista, de iniciais V.M, estava fora do veículo dispensou condução para atendimento médico sob a alegação de que não estava sentindo dores, no momento.