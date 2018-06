Uma violenta colisão foi registrada por volta das 7h da manhã desta segunda-feira (11) na SC-480 em Xanxerê. O acidente ocorreu na região do contorno viário, entre o Bairro Pinheiro e o trevo da Femi, envolvendo um Renault/Sandero de São Domingos e um Fiat/Uno de Concórdia.

De acordo com o condutor do Uno, ele seguia pela rodovia sentido a Bom Jesus, quando o Sandero que fazia sentido oposto perdeu o controle da direção rodou vindo a invadir a pista contrária ocasionando a colisão entre ambos. Com o impacto o Uno foi projetado para fora da pista.

O motorista do Sandero ainda não identificado foi encaminhado ao Hospital para atendimento médico. Já o condutor do Uno e o caroneiro tiveram apenas pequenas escoriações pelo corpo.

O trânsito ficou lento no local devido a posição em que o Sandero ficou sobre a pista de rolamento.

Fonte: Ronda Policial