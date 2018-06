O deputado estadual, Gelson Merisio, do PSD, lançou sua pré-candidatura ao governo de Estado. O ato aconteceu no fim de semana, na cidade de Chapecó. O evento contou com a presença de correligionários, lideranças do partido e de pelo menos outras dez silgas aliadas ao projeto do PSD para estas eleições.



Com o Slonga, "A Força do Interior", Merísio defendeu as bandeiras da Segurança Pública, enxugamento do Estado, Combate às desigualdades regionais e erradicação da pobreza extrema, que de acordo com ele atinge cerca de 290 mil pessoas.



Durante sua fala, Merísio defendeu os feitos já realizados por Raimundo Colombo, ex-governador e pré-candidato ao Senado, pelo mesmo partido.



O ato contou com a presença de prefeitos, vereadores, deputados e lideranças do PSD, PP, PDT, PRB, PSC, Solidariedade, PROS, PHS, PRP e Podemos, que devem estar em uma eventual aliança em torno do nome de Gelson Merísio, que pode ser o candidato desse grupo.