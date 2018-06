O condutor de uma Saveiro, placas de Itá, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e tombou, na SC-390, em Concórdia. O acidente aconteceu próximo a curva da Madeireira Grando, por volta das 19h deste domingo, dia 10.

De acordo com as informações apuradas, duas pessoas estavam na Saveiro. Uma guarnição do SAMU foi até o local para prestar o atendimento, mas os ocupantes do carro não estavam mais.

Populares relataram à reportagem da Aliança que o carro fazia o sentido Nova Brasília a Concórdia e que o motorista e a pessoa que estava de carona, não tiveram ferimentos.