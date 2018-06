Fato aconteceu no começo da manhã deste domingo, dia 10.

Apenas danos materiais foram registrados em uma colisão entre carro e poste. O acidente aconteceu no começo da manhã deste domingo, dia 10, na SC 473, em Irani, saída para Lindóia do Sul.



Envolveu um Ford Escort, placas de Irani. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani foi acionado para atender a ocorrência e, chegando no local, percebeu que o motorista, de iniciais A.R, de 54 anos, estava fora do veículo. O condutor relata que um possível problema mecânico o fez perder o controle do carro.



Ele recebeu os primeiros atendimentos e dispensou condução ao Pronto Atendimento Médico de Irani.