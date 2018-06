Motorista perde o controle do carro e bate no barranco em Irani

O motorista de um Astra com placas de Irani perdeu o contriole do carro e bateu em um barranco. O acidente aconteceu na tarde deste domingo, dia 10, próximo a linha Guarani interior do município.

Os bombeiros voluntários de Irani foram acionados e atenderam o condutor, de 34 anos. Ele relatava sentir dores na região do abdômen e foi conduzido ao Pronto Atendimento de Irani (P.A) para avaliação médica.