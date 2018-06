Os objetos estavam na rótula do Bairro São Cristóvão

Ouvintes da Rádio Aliança encaminharam imagens ao Departamento de Jornalismo na manhã deste domingo, dia 10, de materiais que, segundo eles, chamaram a atenção e podem ter sido utilizados para “trabalhos de macumba” em Concórdia. Os objetos estavam na rótula do Bairro São Cristóvão. Nas fotos aparecem vasos, rosas vermelhas, garrafas e taças de vinho e ainda, uma cabeça de porco.

Para quem acredita em simpatias ou crendices populares, rituais com cabeça de porco podem ajudar a virar a mente da pessoa amada a seu favor ou fazer com que ele pense em você o tempo inteiro. Já o vinho tem um significado mais forte para espantar a solidão e ajudar a conquistar a pessoa que tanto se deseja. Nas crendices populares as rosas vermelhas também estão ligadas a amor e paixão. Essas informações são encontradas em publicações na internet e, como se tratam de credinces, não há nenhuma comprovação de que funcionam na prática.