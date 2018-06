AEP Sub 18 de Piratuba conquista título Regional e vaga para o Estadual dos Joguinhos Abertos de SC

A equipe Sub-18 da AEP, Termas de Piratuba Futsal, representou o DME do município na Fase Regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina e conquistou o título da competição. Os jogos aconteceram entre sexta-feira, dia 08, e domingo, dia 10, em Concórdia. Com o troféu de campeão, os piratubense também garantiram vaga na etapa Estadual.

O time do técnico Serginho Schiochet bateu Catanduvas na final. No tempo regulamentar os times empataram em 0 a 0. Na prorrogação a disputa permaneceu equilibrada e as equipes ficaram no empate sem gols. A decisão foi para a cobrança de pênaltis e a AEP foi melhor e venceu por 4 a 3.

Antes da final Piratuba passou por Xavantina, Vargem Bonita e Ipumirim. A fase Estadual será realizada em Curitibanos. A data ainda será definida pela Fesporte.

Novo confronto:

A equipe Sub 18 da AEP entra em quadra novamente na quinta-feira, dia 14, pela Liga Catarinense de Futsal e o adversário será Catanduvas.O jogo será em Piratuba, às 20:15h, no Ginásio Professor Sérgio Alfredo Hack.