Carreta com placas de Concórdia se envolve em acidente no Trevão de Irani

Uma carreta com placas de Concórdia e um Renault, placas de Guarulhos – SP, bateram no Trevão de Irani na manhã deste domingo, dia 10, por volta das 9h. O motorista do caminhão e dois ocupantes do carro tiveram fermentos leves.

Os bombeiros voluntários de Irani foram acionados para atender as vítimas. O condutor da carreta, de iniciais R.A.P, 48 anos, optou por não ser conduzido ao Pronto Atendimento. Já o motorista do carro, de 49 anos, sofreu escoriações leves no braço direito e a carona, de 47 anos, relatava dores na região da cervical e na perna esquerda. Os dois foram conduzidos ao Pronto Atendimento de Irani para avaliações médicas.