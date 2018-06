O time do Tasca Esportes venceu a final com gols de Negão e Juci / Fotos: Cristiano Mortari

O time do Tasca Esportes ergueu o troféu de campeão da 7ª edição da Copa CDL de Futebol Suíço de Concórdia, na tarde deste sábado, dia 09. A equipe venceu a Pisocenter por 2 a1 na final, realizada no Império da Bola, em Linha Vitória. A Rádio Aliança fez a transmissão da partida.

No primeiro tempo, aos sete minutos, Negão abriu o placar para o Tasca Esportes. Ele recebeu na entrada da área, girou sobre a marcação e bateu no canto. A primeira etapa foi encerrada com o 1 a 0 no marcador.

No segundo tempo o jogo ficou ainda mais disputado. A primeira chance foi da Pisocenter, que tentou empatar nos primeiros segundos com um chute de Marcelinho, mas que parou no goleiro Nano. Com pouco mais de um minuto da segunda etapa, Juci recebeu no lado esquerdo da área e mandou para o fundo da rede, ampliando a vantagem do Tasca.

Mesmo com os 2 a 0 no placar a equipe do Tasca Esportes cometeu várias faltas e estourou o limite de sete, aos 25 minutos. Na cobrança do tiro livre, Alecian descontou para a Pisocenter, fechando o marcador.

O artilheiro da Copa foi o jogador Negão do Tasca Esportes e o goleiro menos vazado, foi Nano, também do Tasca. Antes da final, o Camaro Autocenter bateu a DHR Direções por 4 a 2 de virada e ficou com o terceiro lugar da competição. “A Copa CDL veio para ficar, estamos na 7ª edição e já pensamos na 8ª. É um campeonato que deu certo, basta observar o número de times envolvidos, a participação de adultos e de crianças, ou seja, o resultado é positivo, as pessoas abraçaram a ideia”, relatou o coordenador de Esportes da CDL, Cemilton Jung. “O público que compareceu aqui na final hoje, também demonstra a força da Copa. Sem dúvidas é a principal competição de Futebol Suíço da região e a gente espera que muitas edições sejam realizadas”, destacou ele.

A Copa CDL:

A edição 2018 contou com a participação de 21 equipes, envolvendo 25 empresas na categoria adulta. Paralela a disputa, aconteceu a Copa Infantil, em parceria com a Associação de Pais e Amigos da Criança e Adolescente, APACA. As finais também foram realizadas no sábado. De acordo com os dirigentes, mais de 300 crianças participaram do campeonato.