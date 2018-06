Na madrugada deste sábado (09), por volta das 02hs, bombeiros de Catanduvas atenderam a uma saída de pista na BR 282, próximo à Ervateira Catanduvas. Guilherme Henrique da Silva, 23 anos, era o condutor de um Corsa com placas de Concórdia que acabou saindo da pista. O carro era ocupado por outras três pessoas, um bebê de 5 meses que não se feriu, um menino de 13 anos que apresentava escoriações no pé direito e uma mulher de 24 anos com suspeita de luxação no ombro direito. Após os procedimentos de primeiros socorros, todos foram encaminhados ao Hospital Universitário Santa Terezinha de Joaçaba.

(Fonte: Blog do Paulo Gonçalves)