O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Concórdia, apresentou denúncia criminal contra um homem foi preso no dia 6 de junho de 2018 com mais de 50 pedras de crack e certa quantidade de maconha, suspeito da prática de tráfico de drogas.

Na ocasião, a Polícia Civil observou a atitude suspeita do homem, conhecido pela prática de tráfico de drogas, o qual, assim que os policiais se aproximaram, saiu em fuga. Na sequência, foram encontradas com ele mais de 50 pedras de crack, bem como maconha, além de dinheiro em espécie. Na análise do MPSC, a investigação trouxe elementos suficientes de que o suspeito tinha a droga para comercialização.

Na tarde da ultima quinta-feira, dia 7/6, foi realizada audiência de custódia, na qual o Promotor de Justiça Fabrício Pinto Weiblen requereu a prisão preventiva do suspeito, o que foi acolhido pela Vara Criminal de Concórdia. Após a prisão, na ultima sexta-feira, dia 8/6, o Ministério Público apresentou a denúncia criminal pela prática do crime de tráfico de drogas, com aumento de pena em razão do envolvimento de adolescente.

Agora, o processo irá para a Vara Criminal de Concórdia, onde será avaliado pelo Judiciário sobre o recebimento da denúncia.

Conforme o Promotor de Justiça que apresentou a denúncia, Fabrício Pinto Weiblen, "trata-se de réu reincidente no crime de tráfico de drogas, além de ostentar outros registros criminais, de modo que é necessária a prisão preventiva para evitar o cometimento de novos crimes".

(Fonte: Ministério Público/via André Krüger).