Uma família levou um grande susto na manhã deste sábado, dia 09, na Rua Albânia, no Bairro das Nações, em Concórdia. Um incêndio iniciou no teto da casa, com o cano do fogão a lenha encostado no forro de madeira. As chamas não se expandiram graças a uma criança de cinco anos que estava em casa e acionou a mãe e vizinhos, que controlaram o fogo até a chegada dos Bombeiros Voluntários.

De acordo com moradores próximos, os vizinhos usaram baldes de água para combater as chamas. O fogo chegou a queimar parte do forro de madeira e poderia ter atingido uma parte de PVC. O perigo também era grande em função de que outras casas ficam próximas.

Os Bombeiros foram acionados e foram ao local, fizeram o rescaldo e avaliaram a casa. “Aqui o incêndio atingiu um forro duplo, a tesoura da residência e danificou telhas. Os vizinhos agiram rapidamente e evitaram um dano maior”, conta o bombeiro Alexandre Grolli,

CUIDADOS NO INVERNO:

Grolli destaca que nesta época as pessoas devem ter mais atenção com o uso do fogão a lenha. “Agora com os dias mais frios o pessoal volta a utilizar o fogão e é necessário verificar as condições do cano, fazer uma limpeza dentro dele. Também é necessário verificar se há aquela proteção de alumínio, principalmente em casa de madeira, para que o cano quente não fique em contato”, alerta o bombeiro.