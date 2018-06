A GTB Foods, planta de abates de aves de Ipuaçu, anunciou na última quinta-feira, dia 07, que vai fechar as portas. Com isso a fábrica de ração que pertence ao grupo e funciona em Xavantina, também vai parar as atividades, deixando mais de 30 pessoas desempregadas. O município também perderá movimentação econômica e deixará de arrecadar uma grande quantia em impostos.

Em entrevista a Rádio Belos FM de Seara, o prefeito de Xavantina, Enoir Fazolo, demonstrou preocupação. “Nos preocupa muito, são 36 pessoas que perderam o emprego e era a maior empresa aqui de Xavantina. Tínhamos uma movimentação econômica anual de R$ 8 milhões e R$ 85 mil de ISS com a fábrica instalada”, lamentou ele. “Já estamos trabalhando para tentar que outras empresas se instalem aqui no município”, adiantou Fazolo.

A GTB Foods de Ipuaçu abatia 90 mil aves por dia e de acordo com a nota emitida, ela será fechada em função de problemas como a crise economia, custos dos insumos, instabilidade política e escassez de crédito.