A Apae de Concórdia promove neste sábado, nove de junho, mais uma edição do Pedágio Solidário. No horário das 8h30 às 13h professores, pais, colaboradores e voluntários estarão recebendo as doações em diversos pontos da cidade.

A professora Solange Zotti diz que esse ato é realizado em todo o Estado e é muito importante para as Apaes. “O pouco para vocês é muito para a Apae. Qualquer contribuição que a pessoa tiver no carro ou na bolsa já nos ajuda em muitos serviços. No ano passado arrecadamos mais de R$ 14 mil”, comenta. As equipes estarão identificadas e com faixas em seis esquinas da área central.

O presidente da Apae, Mauro Krohn, diz que a entidade realiza várias promoções para conseguir recursos para manter as atividades. “Esses valores são muito importantes porque os convênios não suprem nossa necessidade de custeio e de investimento”, pontua. A Apae atende 170 alunos de Concórdia e mais 14 dos municípios da região. O gasto mensal da entidade é de aproximadamente R$ 80 mil.

Pontos do pedágio

- Semáforos da rua Dr. Mauri com a rua do Comércio;

- Semáforo do hospital;

- Semáforo Sicoob Transcredi/Bradesco;

- Semáforo esquina da Lorenci;

- Semáforo das ruas Dr. Maruri e Getulio Vargas;

- Semáforo da esquina das ruas Tancredo Neves e João Suzin Marini.