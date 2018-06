Uma mulher de Irani e um homem de Peritiba estão internados no CTI do HSF

Duas pessoas estão internadas no Centro de Terapia Intensivo (CTI) do Hospital São Francisco de Concórdia com gripe A. Uma mulher de Irani teve a doença confirmada nesta sexta-feira, oito de junho, e um homem que reside em Peritiba teve o diagnóstico de H1N1 ainda na última segunda-feira. Os dois casos foram confirmados pelo Lacem. Nenhuma das pessoas fez a vacina.

Segundo o relatório divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive), neste ano foram notificados 642 casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Desse total, 124 (19,3%) foram confirmados para influenza, sendo 65 casos de H1N1 e 48 pelo vírus A, H3N2. Oito casos foram de Influenza B e três ainda não se sabe qual foi a subtipagem.

Vacinação

A campanha de vacinação contra a gripe em Santa Catarina encerra nesta sexta-feira, oito de junho. Até as 17h de hoje podem fazer a vacina gratuitamente idosos, gestantes, puérperas, indígenas, crianças de seis meses a cinco anos incompletos, profissionais da saúde, professores, detentos e funcionários do sistema prisional, além de portadores de comorbidades. Depois de encerrada a campanha, na rede pública será aplicada apenas a segunda dose para as crianças.