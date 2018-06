Programação iniciou ainda no dia 29 de março, com a trezena que encerra amanhã, às 19h

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Concórdia promove no próximo domingo, dia 10 de junho, a tradicional festa de Santo Antônio. A programação iniciou ainda no dia 29 de março, com a trezena que encerra amanhã, às 19h.

O pároco frei José Idair Augusto Ferreira diz Santo Antônio tem uma hoistória muito bonita. “Ele se torna muito popular na linha do santo casamenteiro, mas bem mais que isso é o santo da família”, pontua. O frei ainda ressalta que Santo Antônio era muito procurado para ajudar a solucionar conflitos familiares, por isso ganhou a fama de casamenteiro.

A programação de domingo vai iniciar às 9h30, com a missa. Às 11h haverá roda da fortuna e ao meio-dia almoço, no Pavilhão Cinquentenário. Às 15h ocorre o sorteio da Festa Premiada. Desde o dia 28 de maio há venda de alimentos diariamente.