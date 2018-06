Romani conquista medalha de ouro no Sul-Americano

O concordiense Darlan Romani conquistou a medalha de ouro no arremesso de peso, durante o Sul-Americano de Atletismo, que está acontecendo em Cochabamba, na Bolívia. A modalidade foi disputada na tarde da quinta-feira, dia sete.



Romani conquistou o lugar mais alto no pódio ao alcançar a marca de 21,21m. O boliviano Aldo Luis Gonzales, ficou em segundo com 18,33m. Em terceiro, ficou o colombiano Levin Moreno Denis, com 17,60m.