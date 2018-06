Incêndio de grandes proporções no interior de Ipira

Um incêndio de grandes proporções foi registrado no interior de Ipira, no fim da noite de quinta-feira, dia sete. O fato, atendido pelo Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba, com apoio de uma guarnição de Capinzal, ocorreu na Linha dos Pintos.



Conforme informações, o sinistro destruiu um galpão e já estava atingindo uma casa, que estava desabitada.



Não se sabe ainda as causas do incêndio.