A Administração Municipal de Lindóia do Sul está buscando recursos para a construção de uma nova ponte no município. Em sua última viagem à Brasília, no fim do mês de maio, o prefeito, Genir Loli, convidou o coordenador geral do Departamento de Prevenção e Preparação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração, Mushue Dayan Hampel Vieira, para vir ao Município para conhecer e debater alguns projetos. Em especial, a construção de uma ponte ao final da Rua Barão do Rio Branco, conhecida por “Rua do Campo”, que liga às comunidades de Salto Grande, XV de Novembro e região.



Na manhã de quinta-feira, dia sete, Hampel esteve em Lindóia do Sul e participou de uma reunião com a Administração Municipal, equipe técnica, bombeiros e Defesa Civil e visitou o local onde o Município quer construir a ponte. Hampel irá auxiliar na elaboração do projeto, sendo que a Administração Municipal solicitou ao órgão o valor total do custo da obra, que terá 45 metros de extensão, passarela para pedestres e iluminação.



Segundo Loli, a obra é um anseio antigo dos lindoienses e importante para toda a sociedade. Quanto à visita de Hampel, o prefeito destaca que é gratificante receber uma autoridade ilustre em Lindóia do Sul, que veio para contribuir e atender as solicitações do Município. “Estamos confiantes que iremos ser atendidos pelo Ministério da Integração e trazer essa importante obra para Lindóia do Sul”, completa o prefeito.

(Fonte: Olíria Weber/Ascom/Prefeitura de Lindóia do Sul)