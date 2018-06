Nesta sexta-feira (08) inicia a disputa da fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, no futebol as partidas serão disputadas no Estádio Domingos Machado de Lima, além de Concórdia participam as equipes de Jaborá, Catanduvas, Arvoredo e Herval Do Oeste, lutando por apenas 1 vaga para a fase estadual.



A equipe concordiense vem treinando com boa intensidade e já possui um bom ritmo de jogo, já que está disputando a série A do Catarinense e no momento ocupa a 4ª posição. A competição inicia nesta sexta-feira (08) às 9h30min, já a primeira partida concordiense será apenas às 14h30min contra a equipe de Jaborá, já no sábado às 9h15min o adversário será a equipe de Herval do Oeste e às 14h45min a equipe de Arvoredo, no domingo o galo encerra a participação às 9h15min contra a equipe de Catanduvas.



A equipe que somar o maior número de pontos estará classificada para a etapa estadual que será realizada em Curitibanos de 16 a 28 de julho.



(Fonte: Ricardo Artifon/Concórdia)