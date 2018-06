A Câmara Regional do Movimento Santa Catarina pela Educação, região do Alto Uruguai Catarinense, esteve reunida na manhã de quarta-feira, dia 06, no auditório do SESI. Foi mais uma oportunidade para debater sobre as ações que serão desencadeadas durante o ano. Uma das iniciativas é o Prêmio Santa Catarina pela Educação, que reconhece iniciativas voltadas à elevação da escolaridade básica e qualificação profissional dos trabalhadores. Podem participar empresas, cooperativas, sindicatos e federações de qualquer porte e ramo de atividade, instaladas em Santa Catarina. As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de junho.





A intenção da Câmara Regional é mobilizar os empresários da região para que participem da premiação. O Prêmio é uma forma de reconhecimento das empresas por suas práticas educacionais exitosas. "É uma maneira de reconhecer o compromisso dos empresários com a melhoria da escolaridade dos trabalhadores. Existem na região muitas iniciativas que fazem a diferença. É fundamental que os empresários compartilhem essas experiências com a comunidade", destaca o vice-presidente da FIESC para o Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça.





O prêmio, que é uma iniciativa das federações da indústria (FIESC), do comércio (Fecomércio), da agricultura (FAESC) e dos transportes (Fetrancesc), será concedido a três categorias: Elevação da escolaridade básica do trabalhador, Educação profissional do trabalhador e Programa de Educação Corporativa. Na segunda edição do prêmio, realizada em 2016, participaram 106 empresas com 127 práticas.





Para o vice-presidente da FIESC, para o Alto Uruguai, o ano de 2018 será um período de muitas atividades para a Câmara Regional. "É um ano promissor. O envolvimento dos signatários tem sido efetivo e isso tem fortalecido o Movimento na região. Estamos muito satisfeitos com o andamento das atividades. É um grupo que quer trabalhar para elevar os índices de escolaridade de nossos trabalhadores em toda a região", assinala Mendonça.

(Fonte: PG Comunicação)