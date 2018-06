Produtos arrecadados no dia 16 de maio, em uma partida da AEP em Piratuba, foram repassados na tarde de quarta-feira, dia 07, para o Hospital e para os Bombeiros. A equipe promoveu a campanha de ação social para recolher alimentos e agasalhos.

Os alimentos foram doados ao Hospital que atende Piratuba e Ipira e as peças de roupas foram entregues aos Bombeiros do município, que fazem a distribuição para famílias carentes, através do serviço de Assistência Social. “Nosso objetivo é manter atividades que vão além da quadra, além dos jogos e esta ação é uma delas. Sabemos que com o apoio dos torcedores, que foram ao Ginásio e doaram, podemos auxiliar pessoas carentes agora no inverno e também entidades, como o Hospital, que nesta oportunidade recebeu os alimentos”, conta um dos integrantes da diretoria da AEP, Rafael Kirst.

Esta não foi a primeira vez que o clube fez arrecadação e doações. Desde 2015 a equipe realiza ações sociais e repassa a entidades. “E vamos manter isso, pretendemos fazer mais campanhas como esta ao longo do ano. Sabemos que é um gesto simples, mas que faz a diferença. Nossos torcedores são parceiros e é através deles que conseguimos arrecadar os produtos”, ressalta Kirst.

