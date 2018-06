Idosa é rendida por bandido dentro do próprio bar no interior de Concórdia

Idosa é rendida por bandido durante assalto a estabelecimetno, tenta fugir, é dominada e consegue escapar porque ela e o ladrão caíram no chão, após se enrolarem na cortina. O fato curioso aconteceu na noite da sexta-feira, dia primeiro, na comunidade de Três de Outubro, interior de Concórdia.



Um Boletim de Ocorrência foi confeccionado nesta semana na Central de Polícia Civil. A vítima, de iniciais A.Z.N, de 68 anos, relata que por volta das 23h, escutou um barulho que vinha do bar, que fica junto a residência. Ela foi verificar do que se tratava e encontrou um rapaz no local, que já estava fechado para atendimento.



A vítima relata que o suspeito, que é conhecido dela, lhe atacou, tentando agarrar o pescoço e tapar a boca da mulher. A idosa relata que tentou fugir e só conseguiu escapar porque os dois acabaram se enrolando na cortina vindo a cair no chão. O suspeito saiu do local sem levar nada.



A Polícia Militar foi chamada ao local e constatou que o suspeito teria colocado diversos produtos do estabelecimento ao lado da porta. Uma aparelho celular, possivelmente do suspeito, também foi achado no interior do estabelecimento e deverá ser periciado.

(Com informações do repórter André Krüger)