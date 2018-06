Concórdia com 20 atletas no Campeonato Estadual Caixa de Atletismo

Cancelado em função da paralisação dos caminhoneiros será realizado no sábado e domingo, na pista sintética da cidade de Jaraguá do Sul, o Campeonato Estadual CAIXA de Atletismo Sub 20. Segundo a Federação Catarinense de Atletismo somente serão admitidas a participação de atletas com idade de 16, 17, 18 e 19 anos, considerada a idade do atleta em 31 de dezembro de 2018 (nascidos de 1999 até 2002). Mais de 20 atletas farão parte da delegação da Fundação Municipal de Esporte de Concórdia (FMEC).

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)