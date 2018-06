O concordiense Darlan Romani faz hoje à tarde sua estreia nos 11º Jogos Sul-Americanos que estão sendo disputados na cidade boliviana de Cochabamba. A prova do arremesso do peso (lanzamiento da bala) tem quatro atletas inscritos: Darlan (Brasil), Aldo Luis Gonzales Barbery (Bolívia), Jose Miguel Balliván Achondo (Chile) e Levi Moreno Denis (Colômbia). A competição é desenvolvida no Estádio de Atletismo GAMC, no Parque La Torre, em Cochabamba.



(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)