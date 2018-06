MP faz denúncia criminal contra cinco suspeitos de aplicarem o golpe do bilhete

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Concórdia, apresentou denúncia criminal contra cinco suspeitos da prática do "golpe do bilhete premiado", em 1º de junho de 2018, no centro da cidade.

Na ocasião, dois dos denunciados, oriundos do Município de Passo Fundo/RS, abordaram um idoso e fingiram que tinham um bilhete premiado, mas que para sacar o prêmio necessitavam do auxílio da vítima, a qual deveria sacar determinada quantia. Em retorno, os estelionatários prometiam o pagamento de boa parte do prêmio, depois que este fosse sacado.

Durante o golpe, outros três integrantes do grupo criminoso observavam o entorno da ação delituosa, garantindo que não houvesse policiais por perto ou outras pessoas juntamente com a vítima.

A ação foi observada em trabalho conjunto das Polícias Civil e Militar, que, após identificarem os responsáveis e constatarem a prática do delito, impediram que ele se consumasse, abordando o idoso no momento em que este sacava o dinheiro para entregar aos criminosos.

Na audiência de custódia realizada no dia seguinte à prisão, o Promotor de Justiça Fabrício Pinto Weiblen requereu a prisão preventiva de um dos acusados, que era reincidente, o que foi deferido pela Vara Criminal de Concórdia.

Quanto aos demais, foi pedida a fixação de fiança para que fossem liberados e a decretação de medida cautelar no sentido de que sejam proibidos de deixarem o Município de Passo Fundo sem autorização judicial.

Ambas as medidas também foram deferidas pela Vara Criminal de Concórdia, sendo a fiança fixada em 20 salários mínimos.

Após a prisão e as medidas cautelares, o Ministério Público, na data de hoje (7/6/2018), apresentou a denúncia criminal (peça que dá início ao processo criminal e define por qual crime responderá o acusado).

Os acusados foram denunciados por um estelionato consumado e um estelionato tentado, uma vez que, além da tentativa de golpe na sexta-feira, foi constatado que os criminosos já haviam obtido R$ 5.000,00 da vítima dois dias antes, como "garantia" para o saque do prêmio. Requereu-se também aumento da pena em razão de se tratar de crime cometido contra idoso.

Agora, o processo irá para a Vara Criminal de Concórdia, onde será avaliado pelo Judiciário sobre o recebimento da denúncia.

Conforme o Promotor de Justiça Fabrício Pinto Weiblen, responsável pelo caso, "é importante a divulgação de que é muito comum que pessoas de fora da cidade venham tentar aplicar o 'golpe do bilhete premiado' em Concórdia, principalmente contra idosos. Pode-se afirmar com convicção que não existe qualquer exigência de garantia ou ajuda de terceiros para saque de prêmios de loteria, de modo que essas alegações são sempre falsas.

Qualquer pessoa que sofra esse tipo de abordagem por estranhos deve procurar imediatamente a polícia, pois é certo que se trata de golpe. Pedimos também que as pessoas orientem seus familiares sobre essa questão, principalmente os idosos".