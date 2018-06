Famílias de agricultores vão comercializar vários produtos na manhã desta sexta-feira, dia 08, na Praça Central João de Gregori, ao lado do Banco do Brasil, em Irani. Será mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar do município e os produtores estarão no local a partir das 08h e ficam até as 12h.

Serão comercializadas frutas, verduras, legumes, doces, entre outros produtos. “A vantagem dos consumidores é que podem adquirir produtos frescos e sem agrotóxico. Tudo chega direto do campo. Os preços também são interessantes”, conta Rubia Rigo, diretora de Desenvolvimento Econômico e que auxilia na organização.

A Feira é realizada pela Secretaria de Agricultura e acontece na segunda sexta-feira de cada mês. Atualmente oito famílias estão cadastradas e participam. “Temos mais interessados e a gente vai cadastrar. Os agricultores podem nos procurar na Secretaria e Agricultura, não há custo nenhum para fazer parte do grupo que vende na Feira. Após o contato, a gente faz uma visita para conhecer e avaliar a produção e depois insere a família no projeto”, explica Rubia.