A Justiça da Comarca de Concórdia condenou um dos acusados de tentativa de homicídio contra um taxista, cujo crime ocorreu em março do ano passado. Rodrigo do Prado Gonçalves de Cândido foi condenado a 14 anos, nove meses e 23 dias de prisão, em regime inicial fechado. A condenação foi divulgada pela Justiça na quarta-feira, dia seis, acatando recomendação do Ministério Público da Comarca de Concórdia.

O acusado está preso preventivamente desde o início do processo, a pedido do MP.

Na ocasião, Rodrigo do Prado Gonçalves e outros dois comparsas tomaram um táxi. Um deles embarcou na Rodoviária e os outros dois, pouco tempo depois no trajeto para o interior de Concórdia. Mais tarde, eles anunciaram o assalto ao taxista e desferiram diversas facadas contra a vítima. Os golpes atingiram a região dos ombros e pescoço. O taxista conseguiu escapar e pedir ajuda médica. Ele ficou internado no Hospital São Francisco e recebeu alta depois de alguns dias.

Após um trabalho de investigação, foi identificado o suspeito Rodrigo do Prado Gonçalves de Cândido. Este teria tentado colocar a culpa do crime no imrão adolescente.

Na época, o MP denunciou o sueptio por latrocínio tentado, o que foi acolhido pela Justiça da Comarca de Concórdia.