Uma mulher precisou ser conduzida para atendimento médico após um capotamento de veículo, registrado no começo da noite desta quarta-feira, dia seis, na área central de Concórdia. O fato ocorreu na Marechal Deodoro, defronte ao campo da SER Sadia.

Envolveram-se no acidente dois veículos. Um Pálio e um Siena, ambos com placas de Concórdia. Conforme informações, o veículo Siena saia do estacionamento da SER Sadia para acessar a Marechal Deodoro. O motorista não teria percebido o veículo Pálio que estava na via. Ambos acabaram colidindo levemente e a motorista do Pálio perdeu o controle e veio a capotar próximo da calçada, após colidir em um muro.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender a ocorrência. A mulher, cuja identidade não foi revelada, foi atendida consciente e sem ferimentos aparente. Mesmo assim ela foi levada para avaliação médica no Hospital São Francisco.



(Com informações do repórter André Krüger)