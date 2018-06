A Polícia Civil de Concórdia prendeu na tarde desta quarta-feira, dia seis, um rapaz por suspeita do crime de tráfico de drogas. A ação foi desencadeada na Vila União. Com o indivíduo, os policiais acharam 54 pedras de crack e três porções de maconha. De acordo com os agentes, a droga já estava pronta para venda. Uma quantia de R$ 222,00 em notas de menor valor também foram achados com o rapaz.



De acordo com a Divisão de Investigação Criminal de Fronteira, DIC/Fron, trata-se de L.R, 23 anos. Ele foi abordado no local conhecido como Passarela da Alegria. Conforme relatos, ao perceber a presença da polícia, ele tentou fugir.



Conforme a Polícia Civil, L.R estava na companhia de uma adolescente de 17 anos, que estaria auxiliando na venda do entorpecente.



O suspeito foi levado para a elegacia de Polícia Civil, onde prestou esclarecimentos e deve responder pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores.

(Com informações do repórter André Krüger).